בן 70 נעצר בחשד לסחיטת ראש מועצה מכהן בגליל המערבי

המשטרה עצרה אתמול (רביעי) תושב הצפון בן 70, בחשד שסחט את סוהיל מלחם, ראש מועצת ג'דיידה-מכר שבגליל המערבי. מעצרו הגיע לאחר חקירה סמויה של היחידה ללוחמה בפשיעה מרחב אשר של המחוז הצפוני במשטרה, עם קבלת הדיווח על המעשה.

כתבנו בצפון, אוריה קשת, פרסם כי החשוד בן 70, בעבר שימש כראש מועצה אחרת, היה גם מנהל סניף בנק וניהל חברה שסיפקה שירותי גבייה למועצה המקומית. אחריי שההתקשרות עמו נפסקה, על פי החשד החל לאיים על ראש המועצה המכהן, תוך הפצת הקלטות וחומרים רגישים.

היום החליט בית המשפט השלום לשחרר את החשוד, אולם בעקבות ערעור שהגישה המשטרה, בית המשפט המחוזי החליט להשאיר את החשוד במעצר. מחר יובא החשוד פעם נוספת לדיון בהארכת מעצרו.

הבוקר פורסם כי המדינה הגישה כתבי אישום נגד חמשת חברי ארגון הפשיעה "חרירי" אשר נעצרו במסגרת פרשיית "הנסיך" בגין סחיטה באיומים.

דוברות המשטרה

כזכור, בחודש דצמבר האחרון פשטו כוחות רבים על בתיהם של חברי ארגוני פשע ביישובים רבים. עשרות חשודים נעצרו אז, וכעת מוגשים כתבי האישום הראשונים - כנגד חמישה גברים. מרדאד חרירי, בן 41 מאום אל-פחם; נביל עריאן בן 31, מוחמד עקל בן 37 ומורטדא עקל בן 26 מערערה; יוסף חדיג'ה, בן 33 מקלנסווה.