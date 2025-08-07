סוכן סמוי הפיל רשת ענק ועשרות חשודים שסחרו בנשק וסמים

מומלצים -

כתבי אישום הוגשו הבוקר (חמישי) נגד 40 אנשים על עבירות של סחר באמצעי לחימה ובסמים מסוכנים, בשווי מאות אלפי שקלים. הנאשמים הופללו באמצעות סוכן משטרתי סמוי שקיבל את הכינוי "האציל". הפרקליטות ביקשה להורות על המשך מעצרם של כלל הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים. בבקשות המעצר צויין כי מעשיהם מעידים על נגישותם ומעורבותם בעולם הפשע ועל מסוכנותם לביטחון הציבור.

באישום, שהוגש על ידי עורכי הדין של פרקליטות מחוז מרכז (פלילי), מתואר כיצד הנאשמים, הוציאו לפועל, ביחד ולחוד, עשרות עסקאות סחר בכלי נשק שונים וסמים מסוכנים בכמויות משמעותיות. המעשים התרחשו בהזדמנויות רבות ומגוונות, לעיתים לאור יום ובמקומות ציבוריים והומי אדם.

ההפללה נעשתה באמצעות סוכן סמוי לו הם מכרו כלי נשק, בהם רובי M16, אקדחי גלוק ותחמושת, וכן למעלה מקילוגרם של סם מסוג קוקאין. כתב האישום מייחס לנאשמים ביצוע עשרות עבירות של סחר בנשק ובסם מסוכן בצוותא, נשיאה והובלת נשק, סיוע לסחר בנשק ועוד.

באחת מעסקאות הקנייה, חלק מהנאשמים מכרו לסוכן רובה M-16 לצד שתי מחסניות וקופסא עם 46 כדורים, תמורת סך של 105 אלף שקלים. במקרה אחר, נמכרו שלושה אקדחים מסוג גלוק נמכרו תמורת סך של 80 אלף שקלים. עלות של כ-100 גרם קוקאין לסוכן עמדה על כ- 20 אלף שקלים. סך עסקאות הנשק והסמים מוערך בכתבי האישום בכמיליון שקלים.

החקירה התבצעה על ידי להב 433 במשטרת ישראל, בליווי פרקליטות מחוז מרכז. בפרקליטות הדגישו את חשיבות המאבק הבלתי מתפשר במכירת נשק, אמצעי לחימה וסמים בכלל, ובחברה הערבית בפרט, כפי שבא לידי ביטוי בפרשייה זו.