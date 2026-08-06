השוטר הראשון שמזהה חשוד - לא תמיד נמצא על הקרקע. לפעמים הוא מרחף בגובה עשרות מטרים מעליו. רחפנים הפכו בשנים האחרונות לכלי מבצעי מרכזי של המשטרה: הם מקצרים זמני תגובה, מכוונים את הכוחות בזמן אמת, מלווים מרדפים, ובעיקר - מתעדים כל תנועה.

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אנחנו הצטרפנו ליחידת רקיע, יחידת הרחפנים המבצעית של המחוז הצפוני. היעד הפעם הוא עסק בכפר כנא. במשטרה התקבלה אינדיקציה שלפיה במקום מועסקים שוהים בלתי חוקיים. בזמן שניידות נערכות לכניסה, הרחפן כבר באוויר. סורק כל יציאה אפשרית, בודק לאן אפשר לברוח, ומכוון את הכוחות.

במקרה הזה לא הייתה בריחה. שני שוהים בלתי חוקיים נעצרו, אחרי שהכוחות קיבלו תמונת מצב מדויקת מהרחפן. היתרון של הרחפן לא מסתיים במעצר - הוא גם מייצר ומתעד ראיות.

במהלך פעילות משטרתית בשכונת ח’לאד א-דיר בנצרת, נראה החשוד נמלט כשברשותו אקדח מסוג גלוק. כשהוא מבחין בכוחות, הוא משליך את האקדח אל תוך פתח עגול בקוביית בטון, בניסיון להסתיר אותו. אלא שהרחפן שמעליו מתעד את הכל.

התיעוד סייע לחוקרים לאתר את הנשק, וכעת, עם הגשת כתב האישום, הוא מהווה גם חלק מחומר הראיות בתיק.

באחד המקרים, מתקבלת אינדיקציה על סוחר סמים שעושה את דרכו לאחד מקיבוצי הצפון. הרחפן מלווה אותו לכל אורך הדרך, בזמן שכוחות הקרקע נערכים לסגירה. ברגע הנכון הם פועלים - והחשוד נעצר.

גם במרדפים הוא משנה את כללי המשחק. הנה רכב שיוצא ממתחם של עבריינים. כשהשוטרים מסמנים לו לעצור, הוא בורח. הרחפן ממשיך לעקוב גם כשהרכב יוצא מטווח הראייה של הניידות - עד שהנהג נעצר. רק אז מתברר שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה.

ובמקרה אחר, שבעה חשודים עולים לגג. אחד מהם משליך אקדח. מהקרקע קשה לדעת מי עשה זאת, אבל מהאוויר הכול מצולם. התיעוד מהרחפן מאפשר לחוקרים לזהות בדיוק מי השליך את הנשק - עוד ראיה שמצטרפת לתיק החקירה.

אלא שהמרוץ הזה מתנהל לשני הכיוונים. גם ארגוני הפשיעה גילו את היתרונות של הרחפנים. כיום הם משמשים להברחת סמים ואמצעי לחימה, לביצוע תצפיות על יעדים, ובמקרים מסוימים אפילו להשלכת רימונים ומטעני חבלה, בלי שהמתנקש יצטרך להגיע לזירה.

במשטרה מנסים להפוך את אותו היתרון בדיוק לנקודת התורפה של העבריינים. הרחפן כבר מזמן לא נועד רק לצלם - הוא מסמן מטרות, מכוון כוחות, מתעד ראיות ולעיתים אפילו מכריע חקירות. ומה שלא מעט עבריינים עדיין שוכחים, הוא שגם אם מסביב אין שוטר באופק, יכול להיות שמישהו כבר צופה בהם מלמעלה.