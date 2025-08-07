תושב טבריה נעצר לאחר פרסום סרטון בו טען שאנס נשים

מומלצים -

תושב טבריה בן 34 נעצר אתמול (רביעי) בערב לחקירה, בעקבות סרטון אותו העלה לרשתות החברתיות ובו טען שאנס מספר רב של נשים לאורך חייו. החשוד יובא היום לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בטבריה והחקירה בעניינו ממשיכה.

בימים האחרונים התקבל במשטרת ישראל סרטון שעלה לרשתות החברתיות בו סיפר אדם על מספר רב של מעשי אונס שביצע לכאורה מאז היה נער צעיר. עם קבלת הסרטון פתחו שוטרי המחוז הצפוני בחקירה פלילית, שהבשילה אתמול לכדי מעצרו לחקירה.