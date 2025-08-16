"נזק של 200 אלף שקל": תחנת הדלק שנשדדה בפעם החמישית

מומלצים -

תחנת הדלק סונול בירוחם, אתמול (שישי) קצת אחרי 4 לפנות בוקר. זו הפעם החמישית בשנים האחרונות שתחנת הדלק הזו נשדדת. "לא מעניין אף אחד, בן גביר מעניין אותו ברגותי ויחסי ציבור, לא מעניין אותו התושב והביטחון האישי. אין משטרה אין אכיפה אין כלום. אנחנו לא מעניינים אותם. בתקשורת הם יודעים לדבר אבל תכלס אין פה משטרה", אמר שמעון, בעל החנות.

כנופיית השודדים הגיעה ברכב מסוג לנד קרוזר, רעולי פנים, מצוידים בכלי פריצה מתקדמים שנגנבו מתחנת כיבוי אש, ומיד כפי שניתן לראות בתיעוד ניגשו אל העבודה. אך רגע לפני, כמו בסצנה מסרט, הם מאיימים באמצעות מוטות מברזל על עובד החנות.

מיד לאחר מכן הם ניגשו אל הכספת, קשרו אותה באמצעות זרנוק ומשכו אותה כשבתוכה שלל רב בשווי של כ-80 אלף שקלים. הכספת נגררה למרחק של 70 מטר עד הרכב, תוך כדי שהם גורמים לחנות הרס עצום.

"זה מכשיר שובר שיוויון. ניתקו את הכספת מהקיר", הסביר בעל החנות, "חיברו אותה לרצועות עם הטנדר. נזק תוהו ובוהו. נזק אדיר במקום עצמו שברו את הדלפק, מדפים - הכל נשבר שם, כל החנות. אני מעריך מעל 200 אלף לפחות".

השודדים העמיסו את הכספת לתוך הרכב ונמלטו מהמקום. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. ובעלי תחנת הדלק המודאגים חוששים ממקרה השוד הבא.

ממשטרת ישראל נמסר: "במשטרה התקבל דיווח כ-10 דקות לאחר האירוע. עם קבלתו הגיעו למקום שוטרי תחנת דימונה והחלו באיסוף ראיות וממצאים מהזירה. במקביל בוצעו ומבוצעות פעולות לרבות מצוד לאיתור החשודים תושבי הפזורה הבדואית במטרה להביאם לדין".