מכהן בתפקיד מרכזי ורגיש מאוד: ניצב במשטרה עוכב לחקירה במח"ש בחשד להפרת אמונים

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה הערב (רביעי) כי ניצב במשטרה עוכב לחקירה, בחשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה. מדובר בניצב שנושא בתפקיד מרכזי ורגיש מאוד, אשר קשור למאבק בשחיתות.

על פי החשד, הקצין התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו. התיק נחקר על ידי צוות חשיפה במח"ש. צו איסור פרסום הוטל על שמו של הבכיר ועל יצר פרטי הפרשה.

כזכור, שוטרים בדרגות שונות נחקרו לא פעם במח"ש, בגין עבירות וחשדות מגוונים. המקרה האחרון פורסם בשעות הצהריים, כאשר המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום נגד קצין משטרה לאחר שעקב אחרי תושבת מהדרום וביצע כלפיה מעשה מגונה.