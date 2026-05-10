תושב אפרת בשנות ה-30 לחייו נעצר בסוף השבוע האחרון בחשד שגנב ארנק והספיק לבצע מסע רכישות בשווי אלפי שקלים. אלא שמה שהוביל ללכידתו המהירה הייתה דווקא הנטייה שלו לחיסכון: במהלך אחת הרכישות, החשוד הציג את כרטיס המועדון האישי שלו כדי לזכות בהנחה - ובכך "הסגיר" את זהותו לחוקרים.

החקירה נפתחה בתחנת עציון לאחר שתושב ביתר עילית התלונן כי ארנקו נעלם וחשבונו חויב בסכום של כ-4,000 שקלים. העסקות בוצעו בבתי עסק בעיר מגוריו ובערים סמוכות. בין היתר, סיפר המתלונן לחוקרת כי החשוד "התחשב" בו באחת מרכישותיו, והשתמש בהנחת "חבר מועדון" האישי שלו עצמו בסך 50%.

בלשי תחנת עציון ומחלק הנוער פתחו בפעילות מבצעית, אספו ממצאים מבתי העסק בהם השתמש החשוד בכרטיסי האשראי, והצליחו לאתר את האיש שמאחורי מספר המועדון. הוא נעצר והועבר לחקירה בגין עבירות של שימוש ברכיב חיוני באמצעי תשלום, גניבה וקבלת דבר במרמה.

מחקירתו עלה כי החשוד, העובד במתן שירותי טיפול לרכבי ליסינג, מצא את הארנק בתוך אחד הרכבים. במקום להשיבו לבעליו, הוא ניצל את העובדה שהכרטיסים טרם נחסמו ויצא ל"שופינג" שכלל, בין היתר, פריטי לבוש של מותג היוקרה "פראדה". בסיום חקירתו, הוא שוחרר בתנאים מגבילים וחקירת המקרים עודנה נמשכת.