"רציתי רק לקחת לה את הטלפון": גרסתו של החשוד שתועד תוקף צעירה באזור

עלי שהאין, תושב דאהרייה בן 36 שנעצר בחשד לביצוע מעשה מגונה בצעירה ברחוב באזור, הודה בחקירתו כי היה מגע בינו לבין הצעירה, אך מכחיש כי תקף אותה מינית. לטענתו, מכשיר הטלפון שלו נשבר בדרכו לישראל והוא ביקש לקחת את הטלפון של הצעירה כדי להתקשר לאחיו.

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לפי גרסתו, הוא הוציא את כרטיס ה-SIM מהמכשיר השבור לפני כן, וכל מה שרצה היה להשתמש בטלפון שלה לצורך שיחה. מעצרו הוארך עד ליום שני, ובמקביל נשלח לבדיקה פסיכיאטרית ראשונית. בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו של החשוד עד לתאריך 22 ביוני.

נזכיר כי הצעיר תועד אתמול תוקף לכאורה צעירה כבת 20 בזמן שהלכה ברחוב במועצה. הקורבן הגישה תלונה מיד לאחר מכן והמשטרה פתחה בחקירה. החשוד, תושב השטחים כאמור, נעצר לאחר מספר שעות.