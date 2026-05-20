משטרת ישראל פרסמה היום (רביעי) הודעה המזהירה את הציבור מפני הודעות פישינג המתחזות להודעות מ״מרכז לגביית קנסות״ או מ״מרכז לפניות נהגים ארצי״ ונשלחות באמצעות מסרונים (SMS).

האזהרה מגיעה לאחר שבימים האחרונים התקבלו תלונות מאזרחים על מסרונים המודיעים על חוב כספי, קנס תעבורה או הליך גבייה, תוך הפניה ללינק חיצוני לצורך תשלום מיידי. על פי המשטרה, מדובר בניסיון הונאה שמטרתו לגנוב פרטים אישיים ופרטי אשראי.

במשטרה מדגישים כי אין למסור פרטי אשראי, סיסמאות או פרטים אישיים בעקבות הודעות חשודות, ויש להימנע מלחיצה על קישורים לא מוכרים המתקבלים במסרונים. "מומלץ לבדוק כל דרישת תשלום אך ורק באמצעות האתרים והערוצים הרשמיים של מדינת ישראל. במקרה של ספק, יש ליצור קשר עם הגורם הרשמי באופן יזום ולא דרך הקישור שנשלח בהודעה. משטרת ישראל מבקשת מהציבור לגלות ערנות ולדווח על כל הודעה חשודה", נמסר.