"תשלמו לי - וההלוואה שלכם תאושר": עובדת בנק בכירה נעצרה בחשד להונאת ענק

עובדת בנק בכירה נעצרה בחשד להונאת לקוחות ובהלבנת הון בהיקף של כ–800 שקלים. יחידת ההונאה של מחוז חוף פתחה בחקירה סמויה בחודשים האחרונים בחשד שעובדת הבנק גבתה במשך שנים כספים מלקוחות הבנק במרמה, תוך הצגת מצג שווא שלפיו התשלום נדרש לצורך אישור הלוואות. על פי החשד, העובדת רקמה “דיל” עם לקוחות: “תשלמו לי - וההלוואה שלכם תאושר".

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החקירה נפתחה בעקבות תלונת הבנק, ובמהלכה אותרו לקוחות והלוואות החשודות כקשורות לשיטת הפעולה, מחומר החקירה עולה כי לאורך מספר שנים גבתה החשודה אלפי שקלים במזומן מלקוחות עבור הלוואות.

על פי החשד, הכספים הועברו לחשבונות החשודה, בהיקף מצטבר של כ-800 אלף ש"ח.היום עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, כוחות היחידה איתרו את החשודה הגיעו אליה ועצרו אותה לחקירה.