פעיל הימין מרדכי דוד הגיע היום (רביעי) להיחקר במשטרה תחת אזהרה, לאחר העימות המתועד עם כדורגלן העבר והפרשן אייל ברקוביץ'.

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הזימון לחקירה הגיע לאחר הסרטון שצילם מרדכי דוד, בו הוא נראה כשהוא רוכן על מכסה המנוע של רכבו של ברקוביץ' במטרה לחסום אותו. ברקוביץ' לאחר מכן לחץ על דוושת הגז והחל בנסיעה, כשדוד עדיין נמצא על הרכב.

לפי סעיף 27 א'

בסרטון אחר שתיעד את העימות בין השניים, נראה דוד כשהוא חוטף את הנייד של ברקוביץ' ונכנס לתוך רכבו. במהלך הסרטון נראים השניים כשהם מחליפים דברים ביניהם ברוח טובה.

כזכור, אתמול המשטרה הודיעה על כוונתה לזמן את השניים לחקירה, זאת למרות שאייל ברקוביץ' לא הגיש תלונה נגד מרדכי דוד.

לפני כחודש מרדכי דוד עוכב לחקירה פעם נוספת לאחר שהגיע לדרום תל אביב כשהוא מלווה בהמונים, תוך שהם קוראים להתעמת עם כנופיית הנוער SSQ הפועלת באזור.