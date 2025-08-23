סוכלה הברחת סמים בשווי מיליוני שקלים | פרסום ראשון

מומלצים -

פרסום ראשון: משטרת אילת סיכלה בימים האחרונים ניסיון הברחה של עשרות קילוגרמים של חשיש מישראל לירדן, כך חושפת היום (שבת) ראש דסק הפלילים לי עייש.

במעבר הגבול נתפס צעיר כשברשותו מזוודה ובה לפחות 30 ק״ג של סמים. בהמשך נעצרו שני חשודים נוספים בחוף הים בעיר. שלושת המעורבים, בני 18, 21 ו-22, נעדרי עבר פלילי ומעצרם הוארך.