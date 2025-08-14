התחזה לשוטר ועקץ מאות אלפי שקלים מקשישים ואוכלוסיות חלשות

מומלצים -

הצהרת תובע הוגשה אתמול (רביעי) נגד צקלר ישראל בן ה-26, תושב פתח תקווה בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לעשות פשע ועושק על ידי קבלת דבר שאינו מגיע כדין. כאשר קורובנותיו היו קשישים אוכלוסיות חלשות והיקף העבירות עמד על מאות אלפי שקלים.

מפלג ההונאה של מחוז תל אביב ניהל חקירה סמויה שהובילה להגשת הצהרת תובע נגד החשוד שעשק קשישים במשך תקופה ארוכה. חשד חמור התעורר בעקבות תלונות שהתקבלו במשטרה. ישראל, פעל בשיטת ההתחזות בכל רחבי הארץ נגד קשישים ואוכלוסיות חלשות.

מחומרי החקירה שהצטברו, עולה כי החשוד שפעל באופן שיטתי במספר רב של מועדים, איתר קורבנות מאוכלוסיית הקשישים בתחכום רב, והתחזה בפניהם כאיש משטרה או כנציג של חברת האשראי, באמצעות שיחות טלפון שביצע. באמתלה, גרם לקורבנות להבין שבכרטיס האשראי שלהם בוצעו עסקאות פיקטיביות, והיה מגיע עד לביתם כשליח של חברת האשראי, לוקח את הכרטיס ועושה בו שימוש נרחב.

מדובר בחשוד שניצל תמימות של אוכלוסייה מבוגרת ומאותגרת טכנולוגית, והכל במטרה לגרוף לכיסו כספים מתוך תאוות בצע כסף. כאמור, סך העסקאות ומשיכות הכספים שביצע עומדים על היקף של כ-300 אלף שקלים. בסוף החודש שעבר ישראל נעצר ובוצע חיפוש בביתו, מעצרו הוארך מעת לעת עד אתמול.