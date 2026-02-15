פרסום ראשון: אחת העצורות ברצח חוסיין אבו רקייק בלוד ביום חמישי - מנהלת בית ספר

פרסום ראשון: אחת החשודות שנעצרו בחשד לרצח חוסיין אבו רקייק בלוד ביום חמישי האחרון - מנהלת בית ספר. כזכור, נעצרו 2 חשודים בביצוע הרצח בלוד. חוקרי היחידה המיוחדת לפשיעה חמורה במרחב שפלה פתחו בחקירה מואצת עם קבלת דיווח בדבר אירוע בו נורה למוות תושב לוד כבן 60 על רקע החשד למעורבות בסכסוך משפחות.

ניתן לפרסם כי במסגרת החקירה המואצת הצליחו החוקרים, ביחד עם שוטרי תחנת לוד ולוחמי זרוע שפלה במג"ב מרכז לחשוף תוך פרק זמן קצר בסמוך למקום בו בוצע הירי שני חשודים שברשותם אקדח גלוק עם תחמושת, שאיתו בוצע ככל הנראה הירי.

מפכ"ל המשטרה זימן ביום חמישי את כל הניצבים במטה הכללי לדיון חירום על רקע הפשיעה בחברה הערבית. המפכ"ל עסק בדיון בהקצאה ופריסה של כוחות תגבור ברחבי הארץ.

במקביל נודע כי רק 17 מ-44 מעדי הרצח מתחילת השנה הם על רקע סכסוך בין עבריינים. במילים אחרות: רק 17 מעשי רצח מיוחסים לסכסוכים בין ארגוני פשיעה.

בשנים האחרונות רוב מעשי הרצח במגזר היו בין הארגונים. במשטרה רואים בכך הצלחה מסוימת במאבק מול הארגונים אך הצד האפל של המטבע: עוד ועוד ממעשי הרצח הם לא בין "עבריינים" אלא תוצאה של מריבות "קטנות".