הותר לפרסום: זהו המורה החשוד באונס התלמידה בת ה-12 בת"א

בית המשפט הותיר לפרסום היום (שישי) מחמד אל-נקיב, בן 27 תושב לוד, הוא המורה החשוד באונס התלמידה בת ה-12.5 בתיכון יוקרתי בתל אביב.

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אמש דווח כי במסגרת החקירה, אותרו התכתבויות בעלות אופי מיני בין אל-נקיב לתלמידה. בתחילת חקירתו, הכחיש המורה כי נפגש עם התלמידה, אולם לאחר שהחוקרים הציגו בפניו את התכתובות, שינה את גרסתו וקשר את עצמו לחלק מהאירועים.

המורה הודה בקיום מגע מיני, ליטופים ועיסויים, אך הכחיש כי התקיימו יחסי מין מלאים ודחה את החשד לעבירות אינוס. עוד עלה מהחקירה, כי לפחות בשני מקרים, לפי החשד אסף המורה את התלמידה ברכבו ונסע עמה לחופי הים בת"א. במשטרה חושדים כי המפגשים נועדו לקיום מגע מיני.

בנוסף, המורה חשוד כי לא דיווח על אירוע מיני אחר הנוגע לתלמידה נוספת שהובא לידיעתו. במשטרה בודקים האם ישנן קורבנות נוספות.