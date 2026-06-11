מזעזע: פלסטיני מחברון חשוד שהתעלל מינית בבתו מאז שהייתה בת 14

החקירה נפתחה בעקבות תלונת הבת, כיום בשנות ה-20 לחייה, על מסכת פגיעות שנמשכה שנים • המשטרה: "התקשה לשלוט ביצריו בעימות עם בתו" • כתב אישום חמור צפוי להגשה נגדו כבר במהלך השבוע הקרוב

שלומי הלר
שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים ■ instagram.com
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אזיקים על רגליו של אדם עצור, ארכיון
אזיקים על רגליו של אדם עצור, ארכיוןחיים גולדברג/Flash90

אמש (רביעי) הוגשה הצהרת תובע נגד פלסטיני בשנות ה-60 לחייו מחברון, החשוד כי פגע מינית בבתו לאורך שנים רבות. החקירה נפתחה בתחנת חברון של מחוז ש"י לפני מספר שבועות, עם קבלת תלונתה של הבת, כיום צעירה בשנות ה-20 המוקדמות לחייה המתגוררת בירושלים. 

על פי עדותה המזוויעה של הצעירה, מסכת הפגיעות הקשה החלה רשמית כבר כשהייתה קטינה כבת 14, ונמשכה ברצף עד לאחרונה.

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החשוד נעצר ב-19 במאי, ומאז הוארך מעצרו בבית המשפט מעת לעת לטובת המשך פעולות החקירה וביסוס הראיות. במהלך התקופה האחרונה התחזק למכביר רף החשדות נגד האב, בין היתר בעקבות עימות שערכו חוקרי המשטרה בינו לבין בתו. במהלך העימות החריף הבחינו השוטרים כי האב מתקשה מאוד לשלוט בעצמו, עד שהטיחו זאת בפניו והוא חדל מכך. ערעור שהגיש החשוד על מעצרו נדחה בבית המשפט שלא מצא פגם בהחלטה.

עם השלמת מלאכת איסוף העדויות והראיות מצד חוקרי מרחב יהודה, הוגשה הצהרת התובע, עם הכוונה להגיש נגד האב כתב אישום רשמי בשבוע הקרוב. בתום הדיון שנערך אמש, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של הנאשם בשבוע.

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