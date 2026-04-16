סוחר סמים נעצר לאחר שהתבצר בביתו ואיים על שוטרים באקדח צעצוע

כוחות ממשטרת ירושלים עצרו אתמול (רביעי) גבר בן 70 החשוד בסחר בסמים. במהלך המעצר החשוד התבצר בביתו תוך שהוא מאיים לפגוע בעצמו. לאחר שהחשוד סירב לשתף פעולה הכוחות פרצו לביתו והשתלטו עליו, כשברשותו נתפסו אקדח צעצוע וסכין.

החשוד, גבר בן 70 בעל עבר פלילי, חשוד שמכר במספר הזדמנויות סמים מסוכנים לצעירה בת 18 מרחובות ולבן זוגה. לאחר מותה של הצעירה עוכב החשוד לחקירה אך שוחרר בתנאים מגבילים. אתמול, בעקבות התחזקות הראיות נגדו, הגיעו שוטרים לביתו בירושלים עם צו מעצר.

דוברות המשטרה

החשוד סירב לפתוח את הדלת והחל לאיים על השוטרים באמצעות אקדח איירסופט שהיה ברשותו. לאחר שהצליחו הכוחות להשתלט עליו, נערך חיפוש בדירה בו איתרו השוטרים 12 שקיות המכילות סם מסוג הרואין. מעצרו הוארך בשמונה ימים.

אתמול הוגשה הצהרת תובע בגין סחר בסמים והדחת קטינה לסמים בלבד נגד בן הזוג של הצעירה שנפטרה, בן 27 ממבשרת ציון ששמו עדיין אסור בפרסום, והוא לא יואשם בעבירת המתה.

‏מהחקירה עולה כי החשוד הדיח את המנוחה לצרוך ולרכוש סמים במספר הזדמנויות - עוד בהיותה קטינה. כמו כן, עלה החשד כי במועדים שבהם הורשה לצאת ממעצר בית כדי להגיע לדיונים בבית המשפט, ניצל החשוד את ההזדמנות כדי לסחור בסמים מסוכנים.