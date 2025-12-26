חשד לרצח כפול: שני גברים נורו למוות בחורשה בגליל התחתון

חשד לרצח כפול בצפו הארץ: שני גברים בשנות ה-30 לחייהם אותרו הלילה (בין חמישי לשישי) ללא רוח חיים ועם פצעי ירי בשטח פתוח בחורשה סמוך לכפר הבדואי ח'ואלד בגליל התחתון. המשטרה מסרה כי פתחה בחקירה. עוד נמסר כי "כוחות משטרה פועלים בזירה, מבצעים סריקות ואיסוף ממצאים, והנסיבות בבדיקה".

חובשי מד"א השיכו למקום סיפרו: "קיבלנו דיווח על שני גברים שנפצעו. הגענו למקום וראינו את הגברים כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלהם הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותם במקום".

בתוך כך, המשטרה פתחה הלילה בחקירת אירוע ירי לעבר רכב ביישוב עילוט, הסמוך לנצרת, שבו נורה למוות תושב כפר כנא בן 48. יצוין כי מתחילת 2025 נרצחו 251 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות.