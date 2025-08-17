דקר קטין ונמלט עם הקורקינט שלו: בן 16 הסגיר עצמו למשטרה

מומלצים -

הצהרת תובע לפני כתב אישום הוגשה הבוקר (ראשון) נגד קטין בן 16, בחשד שדקר נער ביהוד ונמלט עם הקורקינט שלו. הוא נעצר לפני כעשרה ימים לאחר שהסגיר עצמו לתחנת המשטרה.

האירוע התרחש ברחוב העצמאות בעיר בתאריך 7 באוגוסט. הקורבן, קטין בן 15, תושב יהוד, פונה במצב בינוני לבית החולים לקבלת טיפול רפואי. שוטרי תחנת מסובים שהגיעו למקום פתחו בחקירה תוך איסוף ממצאים וראיות, בטרם החשוד כאמור הסגיר את עצמו.

עפ"י החקירה שנוהלה במחלק הנוער, הקורבן שהה יחד עם חבריו בפארק, כשלמקום הגיע החשוד לו יש הכרות מוקדמת עם הקורבן. במהלך השיח שהתפתח, החשוד החל לקלל את הקורבן, שלף סכין מתקפלת ודקר אותו בגב ובבטן. לאחר מכן נמלט מהמקום עם הקורקינט של הקורבן.

במהלך החקירה מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת. בכוונת הפרקליטות להגיש נגדו בימים הקרובים כתב אישום.