לקראת כתבי אישום: המשטרה מתקרבת לפענוח רצח בניהו רזי

כשלושה שבועות לאחר רצח בניהו רזי בדירה בירושלים - החקירה מתקרבת לפענוח. חוקרי יל"פ ציון של מחוז ירושלים גיבשו תשתית ראייתית נגד החשודים במעורבות ברצח, וכעת מסתמן שכבר מחר (שלישי) תוגש נגד חלק מהמעורבים הצהרת תובע לקראת כתב אישום - כאשר סעיפי העבירה עדיין נבחנים.

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חקירת הרצח התנהלה בצל הימלטותו של אחד החשודים המרכזיים, אביאור ששון - ועל רקע ניסיונות שיבוש רבים מצד המעורבים ומקורביהם. אלו ניסו להקשות על חוקרי משטרת מחוז ירושלים להגיע לחקר האמת ולהביא להעמדתם לדין.

בבית המשפט השלום בירושלים הוארכו בשבוע שעבר מעצרם של שישה חשודים במעורבות ברצח, בהם שתי בנות הזוג לשעבר של רזי ז"ל וחברו, אגם צרפי ושילת חוטה, החשודות שתכננו את הרצח, מזל לינור ששון ה"מתווכת", ובנה החשוד המרכזי בביצוע הרצח אביאור ששון.

אביאור ששון, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי אמר בדיון הארכת מעצרו: "הייתי בדרך למשטרה להסגיר את עצמי ואז קפצו עליי". לדבריו, הבריחה לאזור הצפון מאז יום הרצח נבעה כי "הלכתי לאזור ההרים, אזור טבריה להתבודדות". לבסוף, הוארך מעצרו בשבוע.

במהלך הדיון בעניינה של צרפי נאמר כי התחזקו החשדות נגדה. כמו כן נחשפו ציטוטים והודעות של צרפי לחשודים אחרים בתיק קודם לרצח: "אני אגמור אותו היום". עוד כתבה לרזי לפני הרצח: "אמרתם אגם ושילת זו*ות? בוא תראה מה זו*ות עושות, אני אראה לך מה עושים לילדים כמוכם".