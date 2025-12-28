נכד למופת: שלח עבריינים לשדוד את סבא וסבתא שלו | תיעוד

סיפור חריג בבאר שבע: שני עבריינים שהתחזו לשוטרים ושדדו כסף מזומן מזוג קשישים, כשמרחוק מנצח על הכל לא אחר מנכדם של הקשישים. כתבנו ארנולד נטייב עם התיעוד שמתפרסם היום (ראשון).

השעה מעט לפני עשר בלילה. שני גברים נראים בתיעוד כשהם נכנסים לדירת זוג קשישים בבאר שבע. הם עוטים מעילים צה"ליים עם פאצ’ים משטרתיים וכובעי זיהוי. הם דופקים בעוצמה על הדלת וצועקים: "משטרה". אבל השניים האלה אינם שוטרים - אלא שודדים. ומי ששלח אותם? לא אחר מנכדם של הקשישים.

שלושת המעורבים בפרשה הם עבריינים בשנות ה-20 לחייהם. שניים מהם נכנסו לדירה והחלו לאיים על הקשישים, דרשו לדעת היכן מוחזק כסף מזומן והזהירו כי אם ימצאו כסף - בני הזוג ייעצרו. בעוד השניים פועלים בתוך הבית, מי שניהל את האירוע כולו עמד מחוץ לבניין.

על פי כתב האישום, הנכד - שמתגורר באותו בניין - תפקד כ"מוח" של השוד. הוא הסתובב בכניסה לבניין, היה בקשר טלפוני רציף עם השודדים, שמע בזמן אמת את המתרחש בדירה והכווין אותם היכן לחפש.

החיפוש הוביל את השודדים לאחד מחדרי הבית, שם נמצאה שקית ובה כ-30 אלף שקלים במזומן. מיד לאחר מכן נמלטו השניים מהמקום. בתיעוד נוסף ניתן לראות אותם בתוך המעלית כשהם סופרים את הכסף ומחלקים את השלל - מבלי לדעת שכל צעד שלהם מתועד.

החקירה הובילה למעצרם של שלושת המעורבים, ונגד כולם הוגש כתב אישום חמור בגין קשירת קשר לפשע וגניבה. נגד שניים מהם הוגש גם אישום נוסף בגין התחזות לעובדי ציבור.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד