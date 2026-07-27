בתום חקירה של ימ"ר עמקים במחוז צפון כתב אישום צפוי להיות מוגש היום (שני) נגד תושב מגדל העמק בן 38 שרצח את המנוח אובנך דינקו בפיצוץ מטען בעיר עפולה. רכבו של הנאשם התברר כרכב גנוב עליו הותקנו לוחיות זיהוי לגיטימיות שנגנבו מרכב זהה.

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האירוע התרחש בסוף מאי השנה כאשר התקבל דיווח על רכב שהתפוצץ בלב שכונת מגורים בעיר עפולה, ומהמקום פונה המנוח אובנך דינקו במצב אנוש שבהמשך נקבע מותו בבית החולים העמק בעיר. עם פתיחת החקירה, ביצעו חוקרי המשטרה מספר פעולות חקירה, ותוך מספר שעות הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לבצע את מעצרו של הנאשם.

מחומר החקירה עולה, כי פעולתיו של הנאשם שהסתיימו בשעות הבוקר לאחר פיצוץ הרכב ורציחתו של המנוח, החלו כ-8 שעות לפני הפיצוץ כאשר הנאשם יצא מאזור טבעון עם הרכב המבצעי וביצע פעולות הכנה רבות בזירת האירוע ובצירי הגישה.

ניצב מאיר אליהו,מפקד מחוז צפון, מסר: "פענוח תיקי רצח וסיכול הפשיעה החמורה נמצאים בראש סדר העדיפויות של מחוז צפון. משטרת מחוז צפון משקיעה את מיטב המשאבים, האמצעים הטכנולוגיים, היכולות המודיעיניות והכוחות המיומנים ביותר כדי להגיע לכל זירה, לפצח כל תיק ולמצות את הדין עם החשודים. סגירת המעגל המהירה של חוקרי ימ"ר עמקים - שלכדו את החשוד ברצח בעפולה והביאו להגשת כתב האישום היא תוצר ישיר של המאמץ החקירתי והמבצעי הבלתי מתפשר שלנו"