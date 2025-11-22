תוך שבועיים: החנות בב"ש נשדדה פעמיים, הבעלים נאלצה לסגור

חנות התכשיטים שנשדדה בבאר שבע לפני שבועיים - נשדדה שוב, כך נודע הבוקר ל-i24NEWS. מדובר לפי החשד בשודדים בדואים שחזרו, הרסו את החנות עד היסוד וגנבו סחורה בשווי 200 אלף שקלים. בעקבות זאת, נאלצה בעלת החנות לסגור אותה לצמיתות.

"אני החלטתי לסגור את החנות - אין לי איך להחזיק אותה", אמרה בעלת החנות ל-i24NEWS. "עוד לא הספקנו לפתוח את החנות וכבר נשדדנו פעמיים. אי אפשר לנהל ככה עסק בבאר שבע. הם הרסו לי את כל המקום, אין לי תקציב לחדש את המקום כל יומיים. אני צריכה לעבוד כמה שנים כדי לכסות את הנזק הזה".

עוד אמרה ש"המשטרה שאלה אותי 'את חושדת במישהו?', זו שאלה כל כך מיותרת. ברור שאני חושדת במישהו - בגנבים!".