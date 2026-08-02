נערים תקפו נהג אוטובוס בירושלים - ושברו את שיניו

נהג חברת סופרבוס הותקף אמש (מוצ"ש) על ידי נערים בירושלים. התקיפה התרחשה כשהנהג מ' עצר ברמזור אדום בצומת אשכול-רמות בעיר, אז הנערים החלו להכות בדפנות האוטובוס. הנהג פתח את חלון האוטובוס, והנערים החלו להכות בו קשות עד אשר איבד את הכרתו. כתוצאה מהתקיפה הנהג ספג חבלות בפניו, ואף איבד ארבע שיניים.

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כשהכרתו של מ' שבה אליו, הוא שמע את הצעירים ממשיכים לקלל ולאיים עליו. לאחר מכן הנהג נחלץ מהצומת, יצר קשר עם המשטרה ופונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה האירוע.

הנהג המותקף אמר בעדותו: "רק התחלתי משמרת. אני שומע מכות עזות בצד הרכב. רק פתחתי את החלון ואני חוטף מכות אדירות. לא הייתי בהכרה אולי שתי דקות. כשהתאוששתי אני מרגיש דם בפה. מסביב קללות וצעקות ופרצופים מלאי שנאה. על מה? אני לא יודע. בסה"כ התחלתי משמרת. נבהלתי ועברתי את הצומת, אבל עדיין לא הייתי כנראה בהכרה מלאה והרגשתי שאני מאבד שליטה. במזל הצלחתי להחנות האוטובוס. לא רוצה לחשוב מה יכול היה לקרות עם היו נוסעים על האוטובוס".

הפרגוד

חברת סופרבוס מסרה בתגובה: "אנו רואים בחומרה רבה את התקיפה אמש בירושלים ומגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי עובדי התחבורה הציבורית. החברה משתפת פעולה באופן מלא עם משטרת ישראל וגורמי האכיפה, על מנת להביא ללכידת התוקפים ולמיצוי הדין עמם במהרה. נציגי החברה מלווים את הנהג ברגישות וברציפות החל מרגע התקיפה, וימשיכו לתמוך בו ובמשפחתו עד להחלמתו המלאה. סופרבוס תמשיך לעשות כל שביכולתה כדי להבטיח את ביטחונם ושלומם של הנהגים והנוסעים".

איתי כהן ראש ענף תחבורה בכוח לעובדים: "עוד גבול נחצה באלימות כלפי עובדי התחבורה הציבורי ורק תושיית הנהג מונעת אסון. מה היה קורה אילו לאחר נסיון הלינץ' הזה הוא היה פוגע ברכב פרטי? אנו מברכים על פעילותה של יחידת האבטחה הרכובה בירושלים, אך לא ייתכן שרק שלושה מאבטחים רכובים יתנו מענה לאלימות באוטובוסים. אנו קוראים להנהלת החברה לשתף עימנו פעולה ולהעביר בהקדם את צילומי התקיפה למשטרה. אנו בסכסוך עבודה על נושא זה ועל בטחון הנהגים והמבקרים לא נתפשר!".