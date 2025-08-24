בתוך רכב בוער ביער: אותרו גופותיהם של שני גברים בשרון

מומלצים -

שני גברים אותרו הלילה (בין שבת לראשון) ללא סימני חיים בתוך רכב שרוף בשטח חקלאי בין כפר ברא לכפר קאסם. המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות, תוך העברת הממצאים למכון לרפואה משפטית לשם השלמת הליך הזיהוי.

בשעה 23:16 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על רכב שעלה באש. שוטרי תחנת קאסם אתרו את הרכב שרוף ובו על פי החשד עצמות אדם. מותם של השניים נקבע במקום. חובשי מד"א רונלד קייקוב וכרמל שפירא סיפרו: "הגענו לשטח החקלאי וראינו רכב פרטי שעולה בלהבות. לאחר פעולות כיבוי נמרצות נמצאו בתוך הרכב שני נפגעים ולאחר בדיקות רפואיות למרבה הצער לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".