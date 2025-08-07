התחזה לסוכן דוגמנות - התעלל ופגע מינית בקטין בן 13

מומלצים -

כתב אישום הוגש נגד אולג סטרקוב בן ה-47 מאשדוד בגין ביצוע שורת עבירות מין, תקיפה והתעללות בקטין בן 13 שהיה תחת אחריותו, כך פרסמה הבוקר (חמישי) פרקליטות המדינה.

על פי כתב האישום, במהלך שנת 2024 הכיר אביו של הקטין את סטרקוב. במהלך היכרותם שאל סטרקוב את האב אם בנו עוסק בדוגמנות. האב השיב בחיוב וסיפר כי במדינת מוצאם שימש הקטין כדוגמן ואף השתתף בתוכניות טלוויזיה. בתגובה הציג סטרקוב את עצמו כ"סוכן", "מתעסק עם ילדים" ו"מקדם אותם מקצועית". בהמשך פגש סטרקוב את אמו של הקטין ואת הקטין עצמו, ואמר כי "יש לו נתונים מושלמים" וכי צפוי לו "עתיד מזהיר".

בעקבות כך, חתמו ההורים על חוזה עם סטרקוב בשמו של הקטין, לצורך קידומו המקצועי. לאחר החתימה החל סטרקוב לקחת את הקטין על בסיס יומי לפעילויות שונות, ובהן אימוני כושר, שיעורים פרטיים, טיפולים קוסמטיים ועוד. הוא רכש עבור הקטין דברי ערך, ביניהם אופנוע חשמלי, והסביר כי מדובר בהשקעה שתחזיר את עצמה כאשר יחל הקטין לעבוד כדוגמן. סטרקוב ארגן לקטין ימי צילום בארץ ובחו"ל והטיס את הקטין על חשבונו כשש פעמים לחו"ל כאשר ברוב הנסיעות הצטרפה האם.

במהלך התקופה ביצע סטרקוב בקטין עבירות מין רבות ומעשים מגונים, תוך שהוא מודע לכך שהוא מתחת לגיל 14. בנוסף, סטרקוב תקף את אותו פיזית, ביצע בו מעשי התעללות גופנית ונפשית, איים והטיל עליו פחד. בין היתר, הוא נהג לעסות את גופו של הקטין בעת שהיה לבוש בתחתונים בלבד, אילץ אותו לבצע תרגילי פיסוק, ואיים כי יתבע את הוריו על ההשקעה הכספית לכאורה.

עוד עולה מכתב האישום כי סטרקוב תקף את הקטין במספר הזדמנויות באמצעות חגורה, גרם לו חבלות של ממש, ואיים לקנוס אותו בסכומים שאין ביכולתו של הקטין או משפחתו לשלם. באחת הנסיעות לחו"ל, בעקבות ויכוח, סטרקוב לקח מהקטין את הטלפון הנייד, תקף אותו פיזית ואמר לו: "תגיד תודה שלא ז**נתי אותך במכות".

לסטרקוב יוחסו עבירות של מעשה מגונה, עבירות מין בידי אחראי על חסר ישע (מעשה מגונה), התעללות בקטין או חסר ישע, תקיפה הגורמת חבלה ממשית, הדחה בחקירה ותקיפת קטין או חסר ישע.

הפרקליטות ביקשה את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.