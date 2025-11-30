"רפובליקת בננות": עשרות מפגינים מול בית הנשיא במחאה על חנינת נתניהו

עשרות הפגינו היום (ראשון) מול בית הנשיא יצחק הרצוג, זאת שעות ספורות לאחר בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. הם דורשים מהנשיא לסרב לבקשה, והציגו במקום מיצג "רפובליקת בננות".

שקמה ברסלר קראה לנשיא הרצוג: "אזרחי ישראל יודעים שאתה החוליה החלשה. אל תיתן להפוך את ישראל לדיקטטורה ג'יהאדיסטית"

לשכת רה"מ

כזכור, מוקדם יותר היום חשף הפרשן לענייני משפט של i24NEWS, אבישי גרינצייג, כי הגיש ראש הממשלה נתניהו בקשת חנינה מנשיא המדינה יצחק הרצוג. הבקשה כוללת שני מסמכים: מכתב מפורט חתום על ידי עורך דינו, ומכתב חתום על ידי ראש הממשלה נתניהו.

בבקשה כתב נתניהו לנשיא הרצוג כי "בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות בין חלקי העם ובין רשויות המדינה השונות. אני מודע לכך שההליך המתנהל בענייני הפך למוקד להתנצחויות עזות. אני נושא באחריות ציבורית וערכית רחבה, מתוך הבנה להשלכות של כלל האירועים".

והסערה במערכת הפוליטית לא איחרה להגיע. ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב: "אני קורא לנשיא הרצוג - אתה לא יכול לתת לו (נתניהו) חנינה בלי הודאה באשמה, הבעת חרטה, ופרישה מיידית מהחיים הפוליטיים". ויו"ר הדמוקרטים, האלוף במיל' יאיר גולן, אמר: "רק אשם מבקש חנינה. אחרי שמונה שנים של משפט, כשהתיקים נגדו לא קרסו, נתניהו מבקש חנינה. עסקת החליפין היחידה שעל הפרק היא שנתניהו יקח אחריות, יודה באשמה, יעזוב את הפוליטיקה וישחרר את העם והמדינה - רק כך תושג אחדות בעם".