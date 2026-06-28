סירבו לשלם על הנסיעה: שני קטינים נעצרו בחשד שדקרו נהג מונית

שני נערים כבני 17, תושבי השרון, נעצרו בסוף השבוע בחשד שדקרו נהג מונית לאחר שלא רצו לשלם על הנסיעה. בית המשפט האריך את מעצרו של אחד החשודים והורה על מעצר בית לחשוד הנוסף.

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בעקבות חקירה המתנהלת בתחנת משטרת גלילות במרחב ירקון, עלה כי נהג מונית בשנות ה-70 לחייו הסיע חבורת בני נוער שהזמינו נסיעה ממרכז העיר הרצליה. בתום הנסיעה, על פי החשד, סירבו בני הנוער לשלם את מלוא הסכום שנדרש עבור הנסיעה.

עוד עלה כי במהלך הוויכוח שלף אחד הקטינים סכין ודקר את נהג המונית ברגלו. הנהג נפצע באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי. החשודים נמלטו מהמקום.

שוטרי תחנת גלילות פתחו בחקירה, ובתוך זמן קצר עצרו את השניים כאמור. במהלך המעצר נתפסו אצל אחד מהם סמים מסוגים שונים וכן סכין שעל פי החשד הייתה ברשותו.

השניים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה נכלאו. בית המשפט האריך את מעצרו של אחד הקטינים עד מחר, 29 ביוני, ואילו הקטין הנוסף שוחרר למעצר בית עד לחמישי, 2 ביולי. החקירה נמשכת.