הוארך מעצר הצעיר שנמלט מבית החולים וגנב רכב עם ילד

בית המשפט האריך היום (שלישי) בשישה ימים את מעצרו של הצעיר בן ה-18, שנמלט אתמול מבית החולים וגנב רכב שבתוכו ילד בן 5. מחקירת המשטרה עולה כי החשוד אינו מחזיק כלל ברישיון נהיגה.

על פי הממצאים, החשוד מאושפז מזה כשלושה חודשים בבית החולים שער מנשה. אמש הוא הגיע לבדיקות בבית החולים כשהוא מלווה באדם נוסף, ואז התרחש האירוע החריג.

עוד עולה מהחקירה כי עוד בטרם גניבת הרכב, תקף החשוד את המלווה שלו, נמלט מהמקום, ולאחר מכן גנב את הרכב ונסע כאשר הילד בן ה-5 נמצא בתוכו.

האירוע הוביל לפתיחה בחקירה מואצת ולמעצרו של החשוד, שהובא היום לדיון בהארכת מעצרו. במשטרה בוחנים את נסיבות המקרה, את מצבו של החשוד בעת האירוע, ואת רצף הכשלים שאפשר את הימלטותו מבית החולים. הילד אותר ולא נפגע, והחקירה נמשכת.

שוטרי תחנת חדרה, בשיתוף פעולה עם מערך האבטחה של בית החולים הלל יפה, סיכלו אתמול אירוע גניבת רכב שבתוכו שהה תינוק.

כזכור, הדרמה החלה כאשר התקבל דיווח במוקד המשטרה ובקרב אנשי הביטחון של בית החולים, אודות רכב שעל פי החשד נגנב משטח המרכז הרפואי. הפרט המבהיל ביותר בדיווח היה כי בתוך הרכב הגנוב נמצא תינוק. כוחות משטרה של תחנת חדרה הגיעו במהירות למקום, וחברו למאבטחי בית החולים. בפעילות משותפת ונחושה, הכוחות הצליחו לאתר את הרכב ולעצור את החשוד כשהוא עדיין בתוכו.