התפתחות בחקירת הנעדר מדימונה: שני חבריו של אלדר דיין נעצרו
אלדר דיין נעדר מאז יום שישי הקודם, אז נראה לאחרונה בתחנת דלק סמוך לפארק הירקון בתל אביב • שניים מחבריו של דיין נעצרו ואחד מהם נחקר במשטרה • הרכב שאיתו היו החברים אותר יום לאחר ההיעלמות בפתח תקווה
לי עייש ראש דסק פלילים
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המשטרה עצרה לחקירה שניים מחבריו של אלדר דיין, הצעיר בן ה-23 מדימונה שנעדר מזה עשרה ימים. בשעה זו אחד החברים נחקר בתחנת המשטרה בפתח תקווה.
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כזכור, אלדר דיין נראה לאחרונה בתחנת דלק פז בקצה פארק הירקון בתל אביב, לאחר שיצא לבילוי במרכז הארץ עם חבריו. הרכב איתו היו החברים באותו הערב אותר לאחר עשרה ימים בפתח תקווה כשהוא נטוש.
במשטרה חוששים שדיין היה מעורב באירוע אלימות. בהודעה ששלח לבת זוגו כתב: "שומעת, בלאגן מאמי, תכף יוצא חזרה לעיר".
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