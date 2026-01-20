"אתה מת היום": אישום נגד תוקף ראש עיריית יהוד בעירייה

כתב אישום הוגש אתמול (שני) נגד תושב יהוד בן 45 לאחר שתקף את ראש עיריית יהוד אמנון סעד בבניין העירייה שבוע שעבר. האירוע התרחש בזמן שהראש העיר היה בישיבה בלשכתו.

מהחקירה עולה כי הנאשם, שהיה תחת השפעת אלכוהול, דרש מראש העיר לצאת אליו, דחף אותו, תפס אותו בחולצה וגרם לקריעתה, והכה אותו בפניו - תוך גרימת נזק לשיניים. בנוסף, ירק עליו ואיים: "אתה מת היום". המזכירה שניסתה למנוע את כניסתו קיבלה מכה במרפק.

שוטרי יחידת השיטור העירוני הגיעו מיד למקום ועצרו את החשוד, שהועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

אתמול הגישה יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב כתב אישום בגין איומים ותקיפת עובד ציבור.