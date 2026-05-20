תיעוד בלעדי: כך פוענח רצח מרלין אלטורי, שנדרסה ונדקרה ע"י בעלה

דקות לפני שנרצחה על ידי בעלה, מרלין אלטורי שלחה לחברתה הודעת מצוקה מתוך הרכב: "דחוף. תתקשרי אליי. אני צריכה אותך. אני מרגישה שיש משהו לא בסדר". החברה מנסה לשכנע את מרלין לצאת מהרכב, ושואלת אותה האם היא צריכה שתיקח אותה. אבל מרלין נשארה בתוך הרכב, תוך מבקשת מחברתה שתתקשר אליה. בסוף ההתכתבות החברה מתקשרת למרלין, אך ללא מענה. דקות לאחר מכן, בעלה של מרלין דרס אותה, ובהמשך דקר אותה ושרף את גופתה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מכתב האישום שהוגש נגד בעלה של מרלין, חוסיין אבו סבית, כי באותו היום השניים נפגשו בחניון בראש העין. לפני שנכנסה לרכבו, הספיקה לצלם אותו ולשלוח לחברתה כאמצעי זהירות. אבו סבית החל בנסיעה לכיוון אזור נחשונים, עד שעצר במקום מבודד. מרלין ביקשה ממנו שוב ושוב שיחזיר אותה לרכבה שנותר בחניון, אך הוא סירב.

לפני שיצאה מהרכב, אבו סבית שוחח עם אשתו הראשונה. בשלב הזה מרלין חששה שגם היא תגיע למקום ותפגע בה יחד איתו. אז מרלין החלה להתרחק מהרכב, אך בעלה הניע את הרכב והאיץ לכיוונה של מרלין, מתוך כוונה לדרוס אותה.

אחרי שדרס אותה, אבו סבית דקר את מרלין לפחות שמונה פעמים בבית החזה. אחרי מעשה הרצח, אבו סבית הכניס את הגופה לתא המטען ונסע לראש העין, שם פגש את אחיו תאמר ואמר לו על מעשה הרצח: "זהו... נגמר הבחורה. אני הרגתי הבחורה".

מאותו הרגע השניים החלו בניסיון לשבש את הראיות - אחרי שהעבירו את הגופה לרכב של מרלין, השניים נסעו לכפר קאסם והציתו את הרכב - כשמרלין נמצאת בתוכו. זמן קצר לאחר מכן שטף את רכבו וניקה אותו ביסודיות בניסיון להעלים ראיות. כשהיה במעצר, המדובב של המשטרה הצליח להוציא מאבו סבית הודאה על כך שהתנגש במרלין עם רכבו והכניס את גופתה לתא המטען.

בפרקליטות הגדירו את פשעיו של אבו סבית כסדרה של מעשים אכזריים ומתמשכים. עם הגשת כתבי האישום נגד שני האחים, משפחתה של מרלין נפגשה עם מפקד יל"פ שרון שחקר את הרצח. במשפחה מקווים שחשיפת חומרי החקירה יביאו לעשיית צדק.