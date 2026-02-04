מתחת לאף הרשויות: מפיץ תוכן סדרתי ומטריד נשים

תחקיר המטרידן הסדרתי: גל חזקיהו טננבאום הוא מטרידן סדרתי שרודף נשים ומציף את הרשת בתוכן פוגעני שזוכה לחשיפה נרחבת. למרות שכבר הורשע ונענש בעבר, כתבת הרווחה גילה צוקרון גולן הביאה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עדויות חדשות על כך שהוא ממשיך במעשיו - ומטריד באובססיביות בטלפון וברשתות נשים שמסרבות לחיזוריו.

מחזקיהו טננבאום נמסר בתגובה כי הוא מכחיש את הטענות נגדו, ועומד מאחורי הדברים שפרסם אודות (המתלוננות) חן ו-ט'. לטענתו, הדברים שפרסם היו מידע שיש בו עניין לציבור. לגבי ד' - טננבאום, כך נראה, התבלבל בין הנשים השונות עמן היה בקשר, והתייחס בתגובתו לאישה אחרת, נוספת, שלא השתתפה בתחקיר שלנו. טננבאום טוען כי הוא פועל בהתאם לכללי הפלטפורמות השונות והוא רואה בעצמו הקורבן אשר נרדף על ידי הנשים. הוא אף טוען כי הוא הסיר את הפרסומים אודות המרואיינות.

מטיקטוק נמסר כי החשבון של טננבאום פעל בניגוד לכללי הקהילה והוא הוסר.