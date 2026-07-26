נהג המונית אייל סימן טוב, החשוד שעקץ קשיש ויצא למסע קניות באלפי שקלים באמצעות כרטיס האשראי שלו, שוחרר היום (ראשון) ממעצר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

זאת, למרות שהודה בביצוע המיוחס לו, למרות טענת המשטרה כי מדובר בבעל דפוס פעולה של פגיעה בקשישים ולא במקרה בודד וכי נשקפת ממנו מסוכנות. גם הערר שהגישה המשטרה לבית המשפט המחוזי נדחה, והשופטת לימור ביבי קבעה כי אין הצדקה להמשך מעצרו, בטענה ש"איני סבורה כי קיים חשש ממשי לשיבוש, ניתן לאיין את המסוכנות הנטענת באמצעות תנאי השחרור שנקבעו".