גל מעצרים נרחב בצפון: נעצרו בכירים בארגוני פשע וראש עירייה לשעבר

המשטרה פתחה הלילה (רביעי) במבצע מעצרים נרחב באזור נצרת, המכוון נגד בכירי ארגוני פשיעה הפועלים בצפון הארץ. המבצע מתנהל בשילוב כוחות מיוחדים של המשטרה.

על פי גורמים המעורים בפרטים, בין העצורים נמצאים מספר דמויות בכירות בעולם הפשע, בהן בכיר הנחשב למספר 2 באחד מארגוני הפשיעה המרכזיים באזור.

בנוסף, נעצרו במסגרת הגל גם ראש עירייה לשעבר מאחת הערים בצפון, ובנו. המשטרה טרם מסרה פרטים על החשדות הספציפיים נגד המעורבים.