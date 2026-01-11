ניסו לרשת את כל הונו: עשרה נעצרו בחשד לעוקץ קשיש בן 89

עשרה חשודים נעצרו הלילה (ראשון) בחשד שניסו להשתלט על רכושו וכספיו של קשיש כבן 89. על פי החשד, חברי הרשת, שבראשם קרוב משפחתו של הקורבן, פעלו באופן שיטתי ומתוכנן נגד הקשיש, תושב ירושלים. שוטרי מפלג ההונאה הצליחו לסכל את המזימה בטרם הושלמה.

מפלג ההונאה של היחידה המרכזית במחוז ירושלים, ניהל בשבועות האחרונים חקירה סמויה ומורכבת, שהפכה הבוקר לגלויה עם מעצרם של החשודים במעורבות בפרשה.

במהלך החקירה, עלה החשד כי החשודים התחזו בשמו של הקורבן, ועל פי הממצאים הצליחו להנפיק במרמה פנקסי צ'קים על שמו, באמצעותם משכו סכומי עתק הנאמדים במאות אלפי שקלים, אותם הלבינו לכסף מזומן.

בנוסף, החקירה העלתה חשד חמור לפיו חברי הרשת לא הסתפקו בכספו המזומן של הקשיש, אלא החתימו אותו במרמה על ייפוי כוח, באמצעותו הציעו את דירת המגורים שלו למכירה ואף הספיקו לקבל מקדמה כספית משמעותית עבור העסקה. פעילות נחושה של חוקרי ההונאה סייעה בסיכול העסקה, בטרם הושלמה העברת הבעלות על הנכס.

החשודים הועברו לחקירה במפלג ההונאה של ימ"ר מחוז ירושלים בחשד לעבירות הונאה, עושק וקבלת דבר במרמה כלפי חסר ישע, התחזות לאחר, זיוף ועבירות נוספות. בהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עברייני רכוש והונאה, בדגש על פגיעה באוכלוסיות מוחלשות וחסרות ישע, ותשתמש בכל הכלים העומדים לרשותה כדי להגן על הציבור ורכושו", נמסר.