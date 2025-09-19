פרסום ראשון: עבריין מוכר חשוד בניסיון הצתת רכב של בלש

מומלצים -

עבריין מוכר נעצר בחשד כי ניסה להצית רכב השייך לבלש משטרה באזור המרכז - כך פרסמה היום (שישי) לראשונה ראש תחום פלילים לי עייש. בחקירתו, שמר רוב הזמן החשוד על שתיקה. ישנו מעורב נוסף שטרם נעצר.

לאחר פרסום i24NEWS - המשטרה אישרה את הדברים. "שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה של משטרת מרחב דן ניהלה בחודש האחרון חקירה סמויה, אודות חשד לכוונות פגיעה בשוטר על רקע עבודתו במשטרה.

משטרת ישראל תפעל ביד קשה ובנחישות, כלפי מי שיתכוון או יעלה במחשבותיו לפגוע בלובשי מדים ואנשי חוק אשר משרתים את הציבור ושומרים על בטחונם".

השוטר היה מעורב בעבר בפעילות נגד החשוד, תושב רמת גן בן 34. המשטרה פנתה לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו בשבעה ימים: "העבירות המיוחסות מקימה היא עילת מסוכנות מובהקת".

מנגד, עורך דינו טען כי לעבריין אין כלל מסוכנות, ושלא נמצאו אצלו חומרים הקושרים אותו לאירוע: "אש לא הייתה בשום מקום, חומרי הצתה לא נמצאו בכליו ובביתו ובהחזקתו". בית המשפט הכריע והאריך את מעצרו עד ליום שני הקרוב.