לאור יום: אלמוני דקר גבר אחר ופצע קשה | צפו בתיעוד מלוד

גבר כבן 32 נדקר ונפצע הבוקר (רביעי) ברחוב בעיר לוד, על ידי אלמוני שנמלט מהמקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע ומבצעת סריקות, כאשר הרקע פלילי. בהמשך, הודיעה המשטרה שעצרה חשוד בדקירה סמוך לדימונה.

על-פי גורמי רפואה, הקורבן פונה באורח קשה אל המרכז הרפואי אסף הרופא בבאר יעקב. שוטרי התחנה במקום החלו באיסוף ראיות ותחקור זירה לבחינת הרקע והנסיבות. ממד"א נמסר כי "הגבר נפצע סמוך לשכונת גני יער בלוד. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לגבר בן 32 בהכרה, עם פציעה חודרת".

ממ"ז מרכז, ניצב יאיר חצרוני, מסר: "אני משבח את שוטרי מחוז מרכז על פעילות נחושה, תוך הפעלת כלל האמצעים החקירתיים, המודיעיניים והטכנולוגיים, שהביאו תוך שעות ספורות, לחשיפתו ומעצרו של החשוד".