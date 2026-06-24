הגבר שנורה היום בצפון תל אביב: בן זוגה של כוכבת רשת מוכרת | תיעוד
בן הזוג מוכר למשטרה • מתיעוד האירוע עולה כי הוא היה רכוב על קורקינט בעת שהיורה, שהגיע על אופנוע יחד עם אדם נוסף, פתח לעברו באש ונמלט מהמקום • במשטרה בודקים מספר כיווני חקירה, ובהם גם חשד לשוד
לי עייש ראש דסק פלילים
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בן זוגה של כוכבת רשת, המוכר למשטרה, נורה היום (רביעי) בצפון תל אביב, ונפצע באורח בינוני. הוא היה רכוב על קורקינט בעת שהיורה, שהגיע על אופנוע יחד עם אדם נוסף, פתח לעברו באש ונמלט מהמקום.
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במשטרה בודקים מספר כיווני חקירה, ובהם גם חשד לשוד במסגרת סכסוך, לאחר שלפי העדויות נשדד מהקורבן שעון יוקרה מסוג פטק פיליפ.
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