הגבר שנורה היום בצפון תל אביב: בן זוגה של כוכבת רשת מוכרת | תיעוד

בן הזוג מוכר למשטרה • מתיעוד האירוע עולה כי הוא היה רכוב על קורקינט בעת שהיורה, שהגיע על אופנוע יחד עם אדם נוסף, פתח לעברו באש ונמלט מהמקום • במשטרה בודקים מספר כיווני חקירה, ובהם גם חשד לשוד