הדוגמנית מפרשת הרצח מדברת: "לא הבנתי מה היה שם, אפילו לא הייתי מעורבת"

הדוגמנית החשודה ברצח התייצבה הערב (שני) מול מצלמות i24NEWS, וסיפרה לראשונה על מה שלטענתה באמת קרה בדירה בפתח תקווה שבה מצא הקורבן את מותו.

בתגובה בלעדית, וכשהיא בדרכה לחדר החקירות של המשטרה, היא מתייחסת לראשונה למה שהתרחש לפני כמעט שבועיים בדירתה בפתח תקווה. הדירה, שמהמרפסת שלה נפל למותו שלום ניסים, שעימו הייתה לה היכרות מוקדמת וארוכת שנים. המשטרה חושדת שהוא נדחף אל מותו, ושהיא וכמה חשודים נוספים שהו בדירה.

"קשה לי", היא מספרת ומכחישה כל קשר לאירוע, "אני לא עשיתי כלום, אני אפילו לא הייתי מעורבת". עוד אמרה שהיא לא זוכרת את האירוע: "אני חייבת להיזכר, זה פשוט נמחק לי מהמוח, כאילו מהטראומה".

מחר בבוקר היא תובא לדיון בהארכת מעצרה בבית המשפט בפתח תקווה. עורך דינה מודאג מאוד ממצבה הנפשי המידרדר: "לצערי, המצב ממשיך להחמיר. שוב פעם, זה רק מפגישה שנייה או שלישית, אבל ניכר על פניה, היא גם אמרה לי באופן חד-משמעי שהיא לא מקבלת את הכדורים והיא לא מקבלת טיפול רפואי כמו שהובטח לה. לצערי זה אף משפיע על המשך החקירה עצמה".

כשהיא ישובה, אזוקה, שיערה קצוץ, קשה לזהות שעד לא מזמן הייתה דוגמנית יפהפייה ומוכרת. כך או כך, חקירת הרצח עוד רחוקה מסיומה.

נזכיר כי לפני יומיים הותר לפרסום כי הדוגמנית, בשנות ה-30 לחייה, ושלושה מעורבים נוספים נעצרו לפני כשבוע וחצי, בחשד לרצח של שלום ניסים בדירה בפתח תקווה. מפרטי המקרה עולה שהאירוע תחילה סווג כהתאבדות, אך עם קבלת הממצאים הראשונים של נתיחת גופת המנוח, עלה חשד לרצח כאשר נמצאו עליה סימני אלימות ודקירה. במשטרה חושדים שהחשודים תכננו את הרצח מראש.