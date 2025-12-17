גרסת החשוד בפרשת החטיפה: "לא הייתי בצפת בזמן היעלמות היימנוט אלא בבאר שבע"

פרטים חדשים על מעצרו של החשוד בחטיפת היימנוט קסאו נחשפים: ראש דסק הפלילים לי עייש דיווחה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" כי משפחת הילדה מבאר שבע התלוננה במשטרה כבר ביום שני על החשוד - אך הוא עוכב ושוחרר.

עוד לפי מידע שהגיע ל-i24NEWS - החשוד טען בחקירתו כי אין לו כל קשר להיעלמותה של קסאו לפני כשנתיים, והוסיף: "לא הייתי בכלל בצפת בזמן ההיעלמות". הוא הכחיש גם שניסה לחטוף את הילדה מב"ש וטען כי "אני מכיר את אבא שלה, בסך הכול באתי לבקר אותו ולא ידעתי שהוא נמצא בחו"ל. אולי הילדה נלחצה כשבאתי ללחוץ את ידה". במשטרה שוקלים לזמן לחקירה את אביה של הילדה, ששוהה באתיופיה.

נציין כי מוקדם יותר הילדה מניסיון החטיפה בבאר שבע מסרה את גרסתה, לפיה "הוא נגע בי, חיבק אותי, נעל את הדלת ותפס לי את היד שלא אצא", סיפרה בשיחה עם עיתונאים. "הכרתי אותו, הוא היה בא אלינו הרבה כשגרנו בצפת, היה שותה קפה, כולם מכירים אותו".

החשוד גר בעבר במרכז הקליטה בצפת בו גרה היימנוט, ובמשטרה חוקרים קשר בין המקרים. אתמול הוא נעצר פעם נוספת, ומעצרו הוארך. בנוסף, אתמול נודע כי פרשת היימנוט תועבר לטיפול להב 433 וצו איסור פרסום כולל הוטל על כל הפרשה.

צפו בדיווח המלא - בראש העמוד