פרשת השחיתות בהסתדרות: קבלן שמסר עדות - שם קץ לחייו ביער בן שמן

קבלן ממרכז הארץ שמסר עדות בפרשת השחיתות בהסתדרות שם אמש (ראשון) קץ לחייו. הקבלן זומן לתת עדות פתוחה בימים האחרונים לאחר שביצע עבודות עבור משפחת בר דוד בהיקף של מיליוני שקלים. הוא הותיר במכוניתו מכתב פרידה בו התייחס לחקירה וכתב לאשתו וילדיו כי "מאז שנקראתי לעדות לא רציתי שתראו אותי במצב הזה".

הקבלן, בן 50, פיקח על העבודות והשיפוצים בבית של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד. במשטרה בדקו אם השיפוצים בבית קשורים לפרשת השחיתות. הקבלן הגיע אתמול ליער בן שמן במכונית טסלה חדשה - ושם שם כאמור קץ לחייו. במשטרה מנסים להבין אם יש קשר בין המעשה לפרשה.

מאיר עוזר, מפקד צוות מודיעין בזק"א 360 שטיפל בזירה, מסר: "אמש, בשעת לילה מאוחרת, הוזעקתי יחד עם מספר מתנדבים נוספים לזירה הקשה ביער בן שמן. בשל החושך הכבד ששרר במקום, צוות הלוגיסטיקה הקים תאורה לסיוע בעבודת הכוחות. סייענו לצוותי המז"פ וטיפלנו בכבוד המת ואיסוף הממצאים". גופתו הועברה למכון הלאומי לרפואה משפטית לצורך המשך בדיקות ובירור נסיבות המוות.

ב-11 בנובמבר דיווחנו כי מנכ"ל בנק גדול בישראל העיד במשטרה במסגרת הפרשה. במקביל המשטרה חושדת כי בר דוד ומזרחי ניסו למנות את הילה קניסטל לדירקטורית בבנק יהב שבשליטת מזרחי. קודם לכן, דמות בכירה בעולם הספורט נחקרה גם היא בלהב 443. ב-13 בנובמבר הוארך פעם נוספת מעצרם של בר דוד ושל אשתו הילה. בנוסף, בר דוד הורחק מההסתדרות למשך 21 יום ונאסר עליו לעסוק בכל נושא שקשור בהסתדרות בתקופה זו. יצוין כי גם סוכן הביטוח עזרא גבאי, שחשוד יחד עם בנו אסף במתן שוחד לבר-דוד ואשתו, שוחרר למעצר בית.