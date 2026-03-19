פרסום ראשון: אירוע רגיש מטופל בימים אלו על ידי שירותי הרווחה בגזרת שומרון.

משטרת מחוז ש”י פעלה להוציא צו איסור פרסום על פרטי הפרשה. בית משפט שלום בפ"ת הורה על צו איסור פרסום במסגרת חקירה המתנהלת, שעניינה חשד לאלימות כלפי חסרי ישע בתוך המשפחה.

על פי הצו שניתן היום (ה'), חל איסור על פרסום כל פרט מפרטי החקירה, ותוקפו למשך 7 ימים, עד לתאריך- 25.3.2026. בשלב הזה לא ניתן לפרט מעבר.