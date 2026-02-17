תיעוד בלעדי: כך פעל המרגל למען איראן שעקב אחר ביתו של גלנט

כיממה לאחר פרסום הפרשה: ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי תיעוד בלעדי של פעולותיו של מרגל איראני - ערבי ישראלי מהצפון, שגויס כדי לעקוב אחרי שר הביטחון לשעבר, יואב גלנט. פעל המרגל למען איראן שעקב אחר ביתו של שר הביטחון.

בתיעוד ניתן לראות את מעשיו של המרגל - פארס אבו אלהיג'א, תושב כאוכב אבו אלהיג'א, שנתפס בעודו מבצע משימת איסוף מודיעין על גלנט.

כזכור, הפרשה הותרה לפרסום אתמול בשעות הבוקר. מהפרטים שפורסמו, ומופיעים בין היתר בכתב האישום שהוגש נגדו, עולה כי הוא עמד בקשר עם גורם זר, ואף העריך כי מדובר בגורם מודיעין איראני. עוד עלה כי קיבל כסף תמורת ביצוע משימות שונות עבורו לרבות איסוף מודיעין לפגיעה בביטחון המדינה.

על פי כתב האישום, בין אוקטובר 2025 לינואר 2026 עמד הנאשם בקשר באמצעות טלגרם עם אדם שכינה עצמו "מרטין", וביצע עבורו שורת משימות שונות בתמורה לתשלומים שהועברו באמצעות אפליקציית Binance. במסגרת המשימות בין היתר, רכש והסתיר מכשירי טלפון סלולריים ומטען במספר מוקדים בחיפה ובקריית חיים, הפעיל את המכשירים, התקין עליהם יישומי תקשורת, תיעד את מקומות ההטמנה והעביר את התיעוד למפעילו. בנוסף התבקש להעביר מעטפה ובה קוד גישה לחשבון קריפטו בנקודה בזיכרון יעקב.