בקשת המשטרה לחקור את המיצג נגד רה"מ - והסירוב

המשטרה פנתה הערב (שלישי) לפרקליטות לאישור לפתוח בחקירה על המיצג שהוצב הבוקר מחוץ לבית המשפט המחוזי בתל אביב במהלך עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו - וסורבה, כך נודע ל-i24NEWS.

מפלגת הליכוד הגישה מוקדם יותר היום תלונה רשמית במשטרה באמצעות עורכת הדין תמר ארבל, בטענה להסתה לרצח כנגד ראש הממשלה.

מהתלונה עולה כי מיצג שהוצב בכניסה לבית המשפט המחוזי בעת עדותו של נתניהו במשפטו, הראה פסל המדמה את ראשו הכרות של רה"מ מונח על במה ועל מצחו הכיתוב "7/10". לטענת הליכוד, המיצג מהווה "דימוי אלים קלאסי של הוצאה להורג" ומסתכם בהעברת מסר מסית המכוון לחיסול פיזי של ראש הממשלה.