רחפן הטיל רימון רסס על בית ראש מועצה בצפון | תיעוד בלעדי

לפני שלושה חודשים רחפן הטיל רימון רסס לעבר ביתו של ראש מועצת מעלה עירון, מוחמד אגאבריה, בזמן ששהה בביתו עם בני משפחתו. נזק כבד נגרם למקום. דקות לפני, אחיו נכנס מהחצר, שם התפוצץ הרימון, ובנס לא היו נפגעים. הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", ראש הדסק הפלילים לי עייש הביאה את התיעוד הבלעדי מהתקרית.

i24NEWS

היעד היה מוחמד אגאבריה, אחד מהקולות הבולטים נגד האלימות בחברה הערבית. אותה שעה הוא ישב בביתו יחד עם בני משפחתו. אז, רחפן המריא מעל הבית והטיל רימון רסס - שהתפוצץ בעוצמה וגרם להדף והרס רבים.

מאז אותו אירוע, אגאבריה הועלה לרמת איום 6 - הגבוהה ביותר. חשוד אחד נעצר על ידי המשטרה אך שוחרר, ונכון לעכשיו לא ידוע על חשודים נוספים.