רחפן הטיל רימון רסס על בית ראש מועצה בצפון | תיעוד בלעדי
התקרית אירעה לפני שלושה חודשים, כאשר עבריינים ניסו לפגוע בראש מועצת מעלה עירון, מוחמד אגאבריה בעת ששהה בביתו • נזק כבד נגרם למקום • דקות לפני, אחיו נכנס מהחצר, שם התפוצץ הרימון, ובנס לא היו נפגעים
לפני שלושה חודשים רחפן הטיל רימון רסס לעבר ביתו של ראש מועצת מעלה עירון, מוחמד אגאבריה, בזמן ששהה בביתו עם בני משפחתו. נזק כבד נגרם למקום. דקות לפני, אחיו נכנס מהחצר, שם התפוצץ הרימון, ובנס לא היו נפגעים. הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", ראש הדסק הפלילים לי עייש הביאה את התיעוד הבלעדי מהתקרית.
היעד היה מוחמד אגאבריה, אחד מהקולות הבולטים נגד האלימות בחברה הערבית. אותה שעה הוא ישב בביתו יחד עם בני משפחתו. אז, רחפן המריא מעל הבית והטיל רימון רסס - שהתפוצץ בעוצמה וגרם להדף והרס רבים.
מאז אותו אירוע, אגאבריה הועלה לרמת איום 6 - הגבוהה ביותר. חשוד אחד נעצר על ידי המשטרה אך שוחרר, ונכון לעכשיו לא ידוע על חשודים נוספים.