זוג הורים בשנות ה-30 לחייהם מחיפה נעצרו בחשד שגנבו באופן שיטתי מוצרים מחנויות באילת, ששוויים מעל מאה אלף שקלים, וניצלו את שלושת ילדיהם הקטנים על מנת לבצע את הגניבות.

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החקירה החלה לפני כשבועיים, כאשר במרחב אילת של המשטרה התקבלו בזה אחר זה דיווחים אודות בני זוג, שעל פי החשד פשטו יחד עם ילדיהם הקטנים על חנויות ברחבי העיר וגנבו מכל הבא ליד, זאת במקביל לבילוי המשפחתי בעיר.

ממצאי החקירה עלו חשד כי ההורים שידלו את ילדיהם, בני 8 ו-9, להשתתף בגניבות, ואף השתמשו בעגלת התינוקת בת השנה כדי להסתיר את הרכוש הגנוב. על פי החשד, בני המשפחה עברו מחנות לחנות וגנבו מוצרים בשווי מצטבר של למעלה ממאה אלף שקלים.

ביום שישי האחרון שוחררה האם החשודה למעצר בית בתנאים מגבילים, האב החשוד נותר במעצר. החקירה עודנה בעיצומה, ובימים הקרובים צפוי תיק החקירה לעבור לעיון יחידת התביעות במרחב אילת, לצורך בחינת הממצאים וקבלת החלטה בדבר הגשת כתב אישום.