המשטרה ושב"כ השלימו השבוע מבצע אכיפה ממוקד ביישוב הבדואי ביר הדאג' בנגב. במסגרת מבצע האכיפה נעצרו 19 חשודים במספר עבירות, בהן עבירות סמים ונשק, כולל סחר והברחה, והוחרמו מספר רב של נשקים, תחמושת, סמים וציוד ששימש כתשתית לרשתות ההברחה.

מבצע “מכת סדר” בביר הדאג’ בהובלת המשמר הלאומי הדרומי של מג"ב ובשיתוף שב"כ והמחוז הדרומי - הוביל למעצרם של 19 חשודים, תפיסת חומרים החשודים כסם- 17 ק"ג חשיש, חממות קנאביס, 1.4 ק"ג קריסטל. נתפסו 10 רחפנים שעל פי החשד שימשו להברחות, ו-10 נשקים מסוג M16. בנוסף נרשמו 68 דוחות תנועה.

כחלק מההכנה למבצע נערכה עבודה מודיעינית שהתמקדה בתשתיות הברחה, וכבר בשלב ההיערכות המקדימה נתפסו עשרה רובי M-16, רובה מסוג 'קרלו' ואקדח שהוברחו לישראל באמצעות רחפן. במהלך המבצע נתפסו אמצעים אשר שימשו לתשתיות ההברחה, בהם רחפנים, מכשירי קשר, מחשבים וטלפונים ניידים, משקפות ומחברות לניהול רישומים כספיים.

כאמור, במהלך המבצע נעצרו 19 חשודים, בהם יעדי שב"כ החשודים בהברחות אמצעי לחימה. כמו כן נעצרו מעסיק ושני שוהים בלתי חוקיים, וכן ארבעה חשודים בנהיגה ללא רישיון והכשלת שוטר. בנוסף נתפסו שני רכבי שטח מסוג "מאבריק" וג׳יפ החשודים בהברחות, אופנוע שטח החשוד כגנוב, וסכום כסף ישראלי וזר בסך של כ-140 אלף שקלים.

בתחום הסמים נתפסו כ-17 קילוגרמים של חשיש, 1.4 קילוגרם של סם מסוג 'קריסטל', ו-24 וחצי קילוגרמים של קנאביס. בנוסף הושמדו חמש חממות גידול קנאביס, בהן כ-4,780 שתילים. במקביל בוצעה גם אכיפה כלכלית ביישוב, שכללה הוצאת 12 צווי הריסה למבנים, והחרמה של כ-300 קילוגרמים של בשר שאינו ראוי למאכל אדם. בגזרת עבירות התנועה נרשמו, כאמור, 68 דוחות תנועה, והורדו מספר כלי רכב מהכביש.