מודיעין מהמחסומים בזמן אמת: הדרך החדשה להברחת שב"חים

אחרי שחלק מהפרצות בגדר ההפרדה באזור ירושלים נסגרו, אב ובנו ממזרח ירושלים החלו בהפעלת שיטה חדשה להבריח שב"חים ללב המדינה. כשהשנייפ הבינו שהדרך המסורתית אינה אפשרית עוד - הם בחרו להיכנס ב"דרך המלך".

השניים ניהלו מערך שלם של ניתוח מודיעיני של המחסומים בגדר ההפרדה, כמו חיזמא וא-זעיים. הניתוח כלל נתונים מדויקים כמו מיקום הכוחות בכל מחסום, סוגי רכבי המשטרה, דרגות הקצינים, ורמת העירנות בכל נתיב במחסומים. את הנתונים הם העבירו באמצעות עשרות שיחות תיאום ודיווחים בזמן אמת מתוך רכבים פרטיים שביצעו תצפיות על המחסומים המדוברים.

במג"ב עוטף ירושלים ניהלו חקירה סמויה וממושכת נגד הרשת, ויחד עם מסתערבי החטיבה הטקטית הם איתרו את חברי הרשת "על חם", בלב כביש סואן, בעת ניסיון הברחה של 22 שב"חים שהוברחו באותה השיטה. השבוע הוגש כתבי אישום חמורים נגד האב ובנו, שנמצאים כעת במעצר.