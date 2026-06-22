כשנה לאחר שנעצר: בית המשפט גזר היום (שני) עונש של 8.5 שנות מאסר על המרגל דמיטרי כהן, בן 28 מחיפה, שנעצר בחודש מאי 2025 בחשד לריגול לטובת איראן. בעבור ביצוע משימות הריגול קיבל כהן כספים במטבעות קריפטוגרפיים, כאשר עבור כל משימה תוגמל בסכום של כ-500 דולר.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כזכור, מחקירתו של כהן עלה כי הוא ניהל מעקב אחרי אזרחים ישראלים שאת פרטיהם קיבל ממפעילו האיראני ובמסגרת זו צילם את סביבת מגוריהם והעביר לו את תמונות הבתים שלהם. כמו כן, הוא העביר למפעילו צילומים של נסיעות שונות ברחבי הארץ.

עוד העלתה החקירה, כי לטובת קיום קשר חשאי עם המפעיל, השמיש כהן טלפון מבצעי. בין היתר הוא התבקש לאסוף ולהעביר מידע על מקורבת לראש הממשלה, בנימין נתניהו. "פעם אחת הוא ביקש שאצלם כביש בדרום. שם זה כבר נראה לי חשוד, וניתקתי מגע", סיפר כהן לחוקרים. "לא הייתה לי שום כוונה לפגוע במדינה", אמר.

גורם ביטחוני מסר: "מקרה זה מצטרף לשורת מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי טרור ומודיעין עוינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ותושביה".